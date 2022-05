Su Rai 2 gli artisti di Prince Group (Di sabato 14 maggio 2022) Gli artisti di Prince Group approdano su Rai2. Inizierà domani (sabato 14 maggio) alle ore 9,30, su Rai2, “Star Bene”, il nuovo programma dedicato al benessere, prodotto da Seven More in collaborazione con Rai Pubblicità. “Star Bene” si suddividerà in sei puntate, ognuna delle quali porrà al centro un tema diverso legato alle diverse declinazioni del benessere. Sorriso, equilibrio, amore, felicità, coraggio e passione saranno i punti cardine intorno ai quali ruoterà la trasmissione tv, che parlerà anche di arte grazie agli artisti della Prince Group. In “Star Bene”, infatti, il conduttore Livio Beshir, insieme all’Art Curator di Prince Group Veronica Nicoli, inviteranno gli artisti a descrivere le loro opere, ognuna espressione ... Leggi su cronachesalerno (Di sabato 14 maggio 2022) Glidiapprodano su Rai2. Inizierà domani (sabato 14 maggio) alle ore 9,30, su Rai2, “Star Bene”, il nuovo programma dedicato al benessere, prodotto da Seven More in collaborazione con Rai Pubblicità. “Star Bene” si suddividerà in sei puntate, ognuna delle quali porrà al centro un tema diverso legato alle diverse declinazioni del benessere. Sorriso, equilibrio, amore, felicità, coraggio e passione saranno i punti cardine intorno ai quali ruoterà la trasmissione tv, che parlerà anche di arte grazie aglidella. In “Star Bene”, infatti, il conduttore Livio Beshir, insieme all’Art Curator diVeronica Nicoli, inviteranno glia descrivere le loro opere, ognuna espressione ...

