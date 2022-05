REPUBBLICA – De Laurentiis controlla tutti i diritti di immagine di Osimhen: ecco quanto guadagna (Di sabato 14 maggio 2022) Il Napoli controlla interamente tutti i diritti di immagine di Victor Osimhen, audio, video, voce e cene nel metaverso. Nell’intricato contratto firmato da Osimhen, che ha richiesto settimane per essere redatto ed approvato, c’è praticamente di tutto. La rivelazione viene fatta da REPUBBLICA che svela anche un altro retroscena: il Napoli controlla i profili social di Osimhen. Insomma c’è puntualizzata ogni virgola all’interno dell’accordo sottoscritto dal nigeriano. diritti di immagine Osimhen Osimhen le pubblicità – Cessione in favore del club di tutti i diritti promo pubblicitari spettanti al calciatore”. E riguarda, come viene ... Leggi su napolipiu (Di sabato 14 maggio 2022) Il Napoliinteramentedidi Victor, audio, video, voce e cene nel metaverso. Nell’intricato contratto firmato da, che ha richiesto settimane per essere redatto ed approvato, c’è praticamente di tutto. La rivelazione viene fatta dache svela anche un altro retroscena: il Napolii profili social di. Insomma c’è puntualizzata ogni virgola all’interno dell’accordo sottoscritto dal nigeriano.dile pubblicità – Cessione in favore del club dipromo pubblicitari spettanti al calciatore”. E riguarda, come viene ...

