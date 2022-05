Mourinho gestisce il finale di stagione. Le tre parole chiave: condizione, concentrazione, comunicazione (Di sabato 14 maggio 2022) La finale di Conference League e le ultime due partite del campionato che possono significare per la Roma quinto o ottavo posto. Per la Gazzetta dello Sport Mourinho è chiamato a gestire la rosa sotto tre punti di vista: condizione, concentrazione, comunicazione. La squadra è stanca, la rosa va gestita «senza fughe in avanti». Per questo – fa sapere la Rosea – a Trigoria si lavora ancora di più sulle preparazioni personalizzate, che consentano la migliore gestione di ogni singolo. L’altro aspetto è quello della concentrazione. Contro il Venezia qualsiasi risultato diverso dalla vittoria sarebbe un mezzo disastro. Il problema è che il tifo ormai pensa solo alla finale di Tirana, e quindi tocca a Mou cercare di far restare il gruppo, soprattutto i titolari, con una ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 14 maggio 2022) Ladi Conference League e le ultime due partite del campionato che possono significare per la Roma quinto o ottavo posto. Per la Gazzetta dello Sportè chiamato a gestire la rosa sotto tre punti di vista:. La squadra è stanca, la rosa va gestita «senza fughe in avanti». Per questo – fa sapere la Rosea – a Trigoria si lavora ancora di più sulle preparazioni personalizzate, che consentano la migliore gestione di ogni singolo. L’altro aspetto è quello della. Contro il Venezia qualsiasi risultato diverso dalla vittoria sarebbe un mezzo disastro. Il problema è che il tifo ormai pensa solo alladi Tirana, e quindi tocca a Mou cercare di far restare il gruppo, soprattutto i titolari, con una ...

