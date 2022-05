LIVE GT World Challenge Francia 2022 in DIRETTA: Audi contro tutti, Rossi tenta di recuperare (Di sabato 14 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.44 Magnus resta al secondo posto, il campione in carica non riesce a passare. Resta lontano, invece, Rossi che al momento è 19mo. 19.41 Magnus subisce l’assalto da parte di Weerts. Lotta per la seconda posizione tra Sainteloc e WRT in questo momento. Tre Audi nelle prime tre posizioni! 19.39 La classifica aggiornata: 1 11 RUN PRO 1 GACHET, Simon Tresor by Car Collection Audi R8 LMS evo II GT3 6 29.748 1:37.803 1:37.803 0 2 26 RUN Silver 1 MAGNUS, Gilles Sainteloc Junior Team Audi R8 LMS evo II GT3 6 1.505 1.505 29.629 1:37.942 1:37.811 0 3 32 RUN PRO 2 WEERTS, Charles Team WRT Audi R8 LMS evo II GT3 6 1.905 0.400 29.965 1:37.823 1:37.823 0 4 53 RUN Silver 2 JEAN, Pierre Alexandre AF Corse Ferrari 488 GT3 6 3.123 1.218 29.616 ... Leggi su oasport (Di sabato 14 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.44 Magnus resta al secondo posto, il campione in carica non riesce a passare. Resta lontano, invece,che al momento è 19mo. 19.41 Magnus subisce l’assalto da parte di Weerts. Lotta per la seconda posizione tra Sainteloc e WRT in questo momento. Trenelle prime tre posizioni! 19.39 La classifica aggiornata: 1 11 RUN PRO 1 GACHET, Simon Tresor by Car CollectionR8 LMS evo II GT3 6 29.748 1:37.803 1:37.803 0 2 26 RUN Silver 1 MAGNUS, Gilles Sainteloc Junior TeamR8 LMS evo II GT3 6 1.505 1.505 29.629 1:37.942 1:37.811 0 3 32 RUN PRO 2 WEERTS, Charles Team WRTR8 LMS evo II GT3 6 1.905 0.400 29.965 1:37.823 1:37.823 0 4 53 RUN Silver 2 JEAN, Pierre Alexandre AF Corse Ferrari 488 GT3 6 3.123 1.218 29.616 ...

zazoomblog : RT @OGiannino: Premier giapponese Kishida annuncia nuove sanzioni alla Russia: 'Ucraina di oggi può ripetersi presto in Asia Orientale. Gia… - carlamartamari : RT @putino: Il sindaco di Kharkiv, Ivan Terekhov, ha confermato poco fa alla BBC, quello che ormai è evidente a tutti: l'Ucraina ha vinto l… - zazoomblog : LIVE GT World Challenge Francia 2022 in DIRETTA: Simon Gachet in pole! Incidente per Valentino Rossi. Alle 19.30 ga… - zazoomblog : LIVE GT World Challenge Francia 2022 in DIRETTA: tra poco la Q1 - #World #Challenge #Francia #DIRETTA: - Erminia83533558 : RT @putino: Il sindaco di Kharkiv, Ivan Terekhov, ha confermato poco fa alla BBC, quello che ormai è evidente a tutti: l'Ucraina ha vinto l…

LIVE GT World Challenge Francia 2022 in DIRETTA: incidente per Valentino Rossi, Q1 sospesa CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.20 Qualifica finita per Rossi che al momento è 19mo. Attendiamo degli aggiornamenti in merito. 15.18 Errore da parte di Rossi che è finito contro le barriere nella terza curva del tracciato. ... Valentino Rossi, al Mugello verrà ritirato il numero 46 ... insieme a tutto ciò che succederà dal Mugello, in tv su Sky Sport MotoGP (canale 208) e online su skysport.it con news, foto, video e live blog. GT World Challege, tappa di Magny Cours su Sky ... Eurosport IT CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA15.20 Qualifica finita per Rossi che al momento è 19mo. Attendiamo degli aggiornamenti in merito. 15.18 Errore da parte di Rossi che è finito contro le barriere nella terza curva del tracciato. ...... insieme a tutto ciò che succederà dal Mugello, in tv su Sky Sport MotoGP (canale 208) e online su skysport.it con news, foto, video eblog. GTChallege, tappa di Magny Cours su Sky ... LIVE! GT World Challenge Magny-Cours: aggiornamenti in diretta e streaming gara-1, Valentino Rossi torna nella Sprint