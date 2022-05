La Brexit fa bene all'Inghilterra. Anche sullo stop ai migranti (Di sabato 14 maggio 2022) Mutui a basso costo. Velocità nella somministrazione dei vaccini anti Covid. Mercato finanziario e immobiliare alle stelle. L’uscita di Londra dall’Unione doveva essere una tragedia e invece si sta rivelando ricca di opportunità. Mutui con tassi d’interesse più bassi, una ricetta su misura per l’immigrazione, la sterlina stabile, un’economia che tiene botta, nonostante tutto. La Gran Bretagna balla da sola, alla faccia dei detrattori della Brexit. Il disastro preannunciato con toni apocalittici da chi non voleva saperne di uscire dall’Europa ancora non è avvenuto. Sarà perché la crisi globale scoppiata durante il Covid si è sovrapposta alle conseguenze della Brexit, rallentando i negoziati della seconda fase, quella sui singoli accordi commerciali; sarà Anche perché, in fondo, il Regno Unito ha saputo trarre immediati e significativi ... Leggi su panorama (Di sabato 14 maggio 2022) Mutui a basso costo. Velocità nella somministrazione dei vaccini anti Covid. Mercato finanziario e immobiliare alle stelle. L’uscita di Londra dall’Unione doveva essere una tragedia e invece si sta rivelando ricca di opportunità. Mutui con tassi d’interesse più bassi, una ricetta su misura per l’immigrazione, la sterlina stabile, un’economia che tiene botta, nonostante tutto. La Gran Bretagna balla da sola, alla faccia dei detrattori della. Il disastro preannunciato con toni apocalittici da chi non voleva saperne di uscire dall’Europa ancora non è avvenuto. Sarà perché la crisi globale scoppiata durante il Covid si è sovrapposta alle conseguenze della, rallentando i negoziati della seconda fase, quella sui singoli accordi commerciali; saràperché, in fondo, il Regno Unito ha saputo trarre immediati e significativi ...

