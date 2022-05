Advertising

giroditalia : ?? GIRO EXPRESS | Tappa 8? Tappa tutta napoletana, patria della musica, del cibo, del grande abbigliamento e dell'i… - giroditalia : ?? #GIRO EXPRESS | Tappa 7? Da Diamante, città dei murales, a Potenza, città delle cento scale. Una terra in cui con… - giroditalia : STAGE 7? | TAPPA 7? ????? ??Potenza ?? 'Baccalà e peperone crusco' #Giro @ENIT_italia - horottoilvetro : RT @Eurosport_IT: Vince la forza, la potenza e l'esperienza, a Napoli vince Thomas de Gendt! ??????????? #EurosportCICLISMO #Giro https://t.c… - lifestyleblogit : Giro d'Italia oggi, De Gendt vince in fuga tappa Napoli - -

CLASSIFICA GENERALE (MAGLIA ROSA) 1 ...Alla fine dell'ottava tappa deld'2022 svolta interamente a Napoli, il belga della Lotto Soudal Thomas De Gendt si è aggiudicato la vittoria in volata sul lungomare partenopeo (via Caracciolo) ai danni di Davide Gabburo (...(Adnkronos) – Il belga Thomas De Gendt vince in fuga l’8a tappa del Giro d’Italia di ciclismo, la Napoli-Napoli (Procida capitale italiana della cultura), di 153 chilometri. De Gendt si è imposto su ...Thomas De Gendt (Lotto Soudal) ha vinto l’ottava tappa del 105^ Giro d’Italia, la Napoli-Napoli (Procida Capitale Italiana della Cultura) di 153 km.