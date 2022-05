E’ morto Valerio Onida, ex presidente della Corte Costituzionale (Di sabato 14 maggio 2022) E' morto Valerio Onida ex presidente della Corte Costituzionale. Aveva 86 anni. Il figlio Francesco ha postato una foto del padre su Facebook con la scritta "Ciao papà, grazie di tutto". Nato a Milano nel 1936, aveva compiuto 86 anni lo scorso 30 marzo. Professore di diritto Costituzionale alla Statale di Milano, è stato giudice Costituzionale dal 1996 e presidente della Consulta dal settembre 2004 al gennaio 2005. È stato presidente dell'Associazione italiana dei costituzionalisti, della Scuola superiore della magistratura e dell'Istituto nazionale Ferruccio Parri – Rete degli Istituti per la storia della Resistenza e dell'età ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 14 maggio 2022) E'ex. Aveva 86 anni. Il figlio Francesco ha postato una foto del padre su Facebook con la scritta "Ciao papà, grazie di tutto". Nato a Milano nel 1936, aveva compiuto 86 anni lo scorso 30 marzo. Professore di dirittoalla Statale di Milano, è stato giudicedal 1996 eConsulta dal settembre 2004 al gennaio 2005. È statodell'Associazione italiana dei costituzionalisti,Scuola superioremagistratura e dell'Istituto nazionale Ferruccio Parri – Rete degli Istituti per la storiaResistenza e dell'età ...

