Djokovic approda in semifinale agli Internazionali d'Italia (Di sabato 14 maggio 2022) AGI - Novak Djokovic approda in semifinale agli Internazionali d'Italia battendo in due set 7-5, 7-6 Felix Auger Aliassime. Sul campo centrale by night è andata in scena la migliore partita vista dall'inizio del torneo con colpi che hanno mandato in estasi il pubblico e con il canadese in rimonta fino al sei pari da 5/2 e match point per Djokovic al secondo set. Nel tie break Nole ha poi dato il meglio di sè vincendo 7 a 1. Con questa vittoria il serbo resta matematicamente per la 370esima settimana numero 1 del ranking (e da numero uno giocherà il Roland Garros) e approda alla sua tredicesima semifinale a Roma. Sabato alle 19 e 30 affronterà il norvegese Casper Ruud. Leggi su agi (Di sabato 14 maggio 2022) AGI - Novakind'Italia battendo in due set 7-5, 7-6 Felix Auger Aliassime. Sul campo centrale by night è andata in scena la migliore partita vista dall'inizio del torneo con colpi che hanno mandato in estasi il pubblico e con il canadese in rimonta fino al sei pari da 5/2 e match point peral secondo set. Nel tie break Nole ha poi dato il meglio di sè vincendo 7 a 1. Con questa vittoria il serbo resta matematicamente per la 370esima settimana numero 1 del ranking (e da numero uno giocherà il Roland Garros) ealla sua tredicesimaa Roma. Sabato alle 19 e 30 affronterà il norvegese Casper Ruud.

Advertising

infoitsport : Djokovic approda in semifinale a Roma - RSIsport : ?? Djokovic fa sua una partita spettacolare contro Auger-Aliassime e approda in semifinale a Roma #RSISport - CorriereUmbria : Novak Djokovic batte in due set lo svizzero Stan Wawrinka e approda ai quarti a Roma #tennis #sinner #djakovic… - im_jordanv : ???? | FACILE FACILE In un match tra due grandi di questo sport, Novak Djokovic ???? ha avuto la meglio su Wawrinka ????… - sportface2016 : #IBI22, #Djokovic regola #Wawrinka in due set e approda ai quarti per la sedicesima volta su sedici presenze a Roma -