Damiano David aggiorna sulle sue condizioni dopo l’infortunio

(Di sabato 14 maggio 2022) Come staStasera sul palco dell’Eurovision 2022 conosceremo finalmente chi sarà il vincitore e… non mancheranno gli ospiti. A infiammare la serata arriveranno infatti i vincitori della scorsa edizione della manifestazione: i Maneskin!e compagniun anno in cui hanno conquistato il mondo intero e calcato i palcoscenici L'articolo proviene da Novella 2000.

... il nuovo singolo dei Måneskin che la band romana in qualità di ospite suonerà dal vivo stasera all' Eurovision Song Contest 2022 ,si è presentato ieri - 13 maggio - a Torino ......e soci proveranno a riconquistare quella fetta di pubblico che gli ha voltato le spalle ieri dopo aver ascoltato il singolo Supermodel. Accusandoli di aver tradito le loro radici rock. ...Parlando con la stampa, Damiano David, frontman dei Maneskin, ha ribadito l'attacco che la band ha fatto a Putin ...Il business chiama, i Maneskin rispondono. I discografici e i manager americani vogliono una hit Loro non battono ciglio, intenzionati a conquistare una volta per tutte gli Usa, dopo i successi ...