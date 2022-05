Ciclismo su pista, Nations Cup 2022: a Milton Fidanza conquista l’oro nello scratch. Argento per Bussi nell’inseguimento e per Zanardi nell’eliminazione (Di sabato 14 maggio 2022) È grande Italia a Milton (Canada) nella seconda tappa della Nations Cup 2022, circuito internazionale dedicato al Ciclismo su pista. Dopo l’oro e l’Argento conquistati nelle due gare ad inseguimento a squadre di ieri, sono arrivate nella notte altre grandissime soddisfazioni per i nostri ragazzi. nello scratch femminile la campionessa mondiale in carica Martina Fidanza si conferma ad altissimi livelli vincendo l’oro grazie soprattutto a due grandi giri finali. Dietro all’Italiana l’Argento va all’olandese Lonneke Unekenm, mentre il bronzo viene conquistato dalla statunitense Lily Williams. Arrivano ottimi risultati anche dall’inseguimento individuale ... Leggi su oasport (Di sabato 14 maggio 2022) È grande Italia a(Canada) nella seconda tappa dellaCup, circuito internazionale dedicato alsu. Dopoe l’ti nelle due gare ad inseguimento a squadre di ieri, sono arrivate nella notte altre grandissime soddisfazioni per i nostri ragazzi.femminile la campionessa mondiale in carica Martinasi conferma ad altissimi livelli vincendograzie soprattutto a due grandi giri finali. Dietro all’Italiana l’va all’olandese Lonneke Unekenm, mentre il bronzo vieneto dalla statunitense Lily Williams. Arrivano ottimi risultati anche dall’inseguimento individuale ...

Advertising

zazoomblog : Ciclismo su pista oggi orari Nations Cup Milton 2022: programma tv streaming gare 14 maggio - #Ciclismo #pista… - zazoomblog : Ciclismo su pista Tugnolo Bianchi e Napolitano al record italiano nella team sprint - #Ciclismo #pista #Tugnolo… - DavidCalisti : RT @Eurosport_IT: Che partenza per l'Italia! ?? Scopri di più: - MacoPorcaro : RT @Eurosport_IT: Che partenza per l'Italia! ?? Scopri di più: - AntoTs16 : RT @Eurosport_IT: Che partenza per l'Italia! ?? Scopri di più: -