Buckingham Palace: 5 curiosità sul palazzo della regina (Di sabato 14 maggio 2022) La residenza reale della regina del Regno Unito è uno dei palazzi di potere più famosi del mondo: ogni anno è al centro di moltissime cerimonie. I luoghi di potere sono molti e rappresentano un po’ l’anima del loro paese: gli americani hanno la Casa Bianca, dove abita il loro presidente. Se si passa l’Oceano Atlantico e si arriva in Gran Bretagna, il palazzo di potere più rappresentativo di tutti non è di certo il n.10 di Downing Street, la residenza ufficiale del premier britannico. Del resto, rispetto a molte altre residenze ufficiali, la casa del primo ministro britannico ha un aspetto piuttosto defilato, non è un grande palazzo. Buckingham Palace (pixabay)Lussi ed onori spettano ad un’altra carica istituzionale, di entità ben più durevole: non a caso la ... Leggi su vesuvius (Di sabato 14 maggio 2022) La residenza realedel Regno Unito è uno dei palazzi di potere più famosi del mondo: ogni anno è al centro di moltissime cerimonie. I luoghi di potere sono molti e rappresentano un po’ l’anima del loro paese: gli americani hanno la Casa Bianca, dove abita il loro presidente. Se si passa l’Oceano Atlantico e si arriva in Gran Bretagna, ildi potere più rappresentativo di tutti non è di certo il n.10 di Downing Street, la residenza ufficiale del premier britannico. Del resto, rispetto a molte altre residenze ufficiali, la casa del primo ministro britannico ha un aspetto piuttosto defilato, non è un grande(pixabay)Lussi ed onori spettano ad un’altra carica istituzionale, di entità ben più durevole: non a caso la ...

Advertising

italyaustralia : a me fate ridere come mettete in dubbio il 1.80 di Charles, che è veritiero, ma date per buono il 1.76 di sbando, c… - DeambrogioGian : @IlvaMenchini @ANNA62348499 tutto questo quando Buckingham Palace costa di meno sia come stirpe sovrana sia come ma… - zazoomblog : Royal Family in tumulto: “Sono stati banditi” non potranno entrare a Buckingham Palace - #Royal #Family #tumulto:… - Vladyzs73 : RT @studioverticeml: @maya_sakurambo @strange_days_82 @SoniaLaVera Il Capra cacciato da Buckingham palace(?) Un SERPE strisciante servile d… - infoitcultura : Meghan Markle e Harry d’Inghilterra banditi dal balcone di Buckingham Palace. E loro si vendicano così -