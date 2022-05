Venerdì 13 porta realmente sfortuna? (Di venerdì 13 maggio 2022) Oggi è Venerdì 13 maggio. Una data quella, di venerdi 13, classificata tra quelle che portano molta sfortuna. In molti paesi infatti, già il numero 13 è sinonimo di sfortuna, specie nei paesi anglosassoni ma quando è associato al Venerdì, la sfortuna è considerata doppia. Ma perché proprio il 13? e quali sono gli altri numeri ad essere sfortunati? Alcune curiosità sullo sfortunato Venerdì 13 Sulla scelta del numero 13 possiamo dire che l’associazione numerologica negativa del numero si attribuisce tradizionalmente al numero dei partecipanti nell’Ultima Cena, da cui sarebbe scaturita la consuetudine di evitare banchetti di tredici persone, pena la “morte” del tredicesimo invitato.Un’altra teoria vuole invece che ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 13 maggio 2022) Oggi è13 maggio. Una data quella, di venerdi 13, classificata tra quelle cheno molta. In molti paesi infatti, già il numero 13 è sinonimo di, specie nei paesi anglosassoni ma quando è associato al, laè considerata doppia. Ma perché proprio il 13? e quali sono gli altri numeri ad essereti? Alcune curiosità sulloto13 Sulla scelta del numero 13 possiamo dire che l’associazione numerologica negativa del numero si attribuisce tradizionalmente al numero dei partecipanti nell’Ultima Cena, da cui sarebbe scaturita la consuetudine di evitare banchetti di tredici persone, pena la “morte” del tredicesimo invitato.Un’altra teoria vuole invece che ...

