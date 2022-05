"Va cacciata da Palazzo Grimaldi": umiliazione in famiglia, l'ultimo dramma per Charlene di Monaco (Di venerdì 13 maggio 2022) A Palazzo non è oro tutto quello che luccica. Tra i corridoi reali di Monaco si vocifera che Charlene Wittstock, ovvero la principessa Charlene di Monaco, rischi di essere tagliata fuori dagli affari di famiglia da Carolina, la sorella del marito di Charlene, Alberto. I dissapori tra le due donne non è mai stato un segreto, anzi, la sorella di Alberto ha sempre trattato la cognata come un'usurpatrice di ruolo che dovrebbe essere suo. D'altronde chi è che amerebbe la propria cognata se questa ti rubasse il ruolo di first lady del Principato? Ecco quindi pronto il piano per 'eliminare' Charlene dagli interessi di Palazzo. I magazine Voici e Blind sostengono che Carolina vorrebbe annullare il ruolo ufficiale della Rocca dell'ex ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 13 maggio 2022) Anon è oro tutto quello che luccica. Tra i corridoi reali disi vocifera cheWittstock, ovvero la principessadi, rischi di essere tagliata fuori dagli affari dida Carolina, la sorella del marito di, Alberto. I dissapori tra le due donne non è mai stato un segreto, anzi, la sorella di Alberto ha sempre trattato la cognata come un'usurpatrice di ruolo che dovrebbe essere suo. D'altronde chi è che amerebbe la propria cognata se questa ti rubasse il ruolo di first lady del Principato? Ecco quindi pronto il piano per 'eliminare'dagli interessi di. I magazine Voici e Blind sostengono che Carolina vorrebbe annullare il ruolo ufficiale della Rocca dell'ex ...

