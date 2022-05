"Un tumore al sangue". L'oligarca russo svela le condizioni di Putin

(Di venerdì 13 maggio 2022) In una registrazione audio segreta, undall'identità protetta si è lasciato sfuggire rivelazioni sulla salute di. "Il problema è con la testa. Può capovolgere il mondo"

Leggi anche l'articolo > Putin "ha un tumore del cervello", pesante conferma da un oligarca vicino al Cremlino...In una registrazione audio segreta, un oligarca russo dall'identità protetta si è lasciato sfuggire rivelazioni sulla salute di Putin. "Il problema è con la testa. Può capovolgere il mondo"