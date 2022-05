Ufo, negli Usa la prima audizione pubblica dopo cinquant’anni. Spero presto anche in Italia (Di venerdì 13 maggio 2022) Il fenomeno Ufo, o Uap, è da qualche tempo protagonista di un graduale processo di “sdoganamento” che sta ponendo fine allo stigma che lo ha caratterizzato per molti decenni. Era già stato annunciato da qualche tempo che il prossimo giugno si terrà al Senato del Brasile un’audizione pubblica sugli Ufo, ed è notizia di ieri che il prossimo martedì 17 maggio si terrà presso la Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti un’audizione pubblica sugli avvistamenti aerei inspiegabili. In Brasile saranno diversi fra i più quotati ricercatori ufologici a illustrare ai senatori e al pubblico le caratteristiche del fenomeno Ufo/Uap e i più recenti sviluppi del settore, mentre negli Stati Uniti saranno due personaggi di alto profilo del Pentagono a rispondere nel corso dell’audizione a una ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 13 maggio 2022) Il fenomeno Ufo, o Uap, è da qualche tempo protagonista di un graduale processo di “sdoganamento” che sta ponendo fine allo stigma che lo ha caratterizzato per molti decenni. Era già stato annunciato da qualche tempo che il prossimo giugno si terrà al Senato del Brasile un’sugli Ufo, ed è notizia di ieri che il prossimo martedì 17 maggio si terrà presso la Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti un’sugli avvistamenti aerei inspiegabili. In Brasile saranno diversi fra i più quotati ricercatori ufologici a illustrare ai senatori e al pubblico le caratteristiche del fenomeno Ufo/Uap e i più recenti sviluppi del settore, mentreStati Uniti saranno due personaggi di alto profilo del Pentagono a rispondere nel corso dell’a una ...

