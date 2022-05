Scopre bomba a mano nel suo terreno | arriva l’esercito che la neutralizza

(Di venerdì 13 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoIl proprietario di un fondo agricolo di Agerola, in provincia di Napoli, ha trovato nella sua proprietà unainesplosa. L’uomo ha subito avvertito i carabinieri della locale stazione che hanno messo in sicurezza l’area e richiesto l’intervento di personale specializzato. Laè stata fatta brillare “in sicurezza” da militari specializzati del 21esimo reggimento genio guastatori di Caserta, giunti sul posto su richiesta dei militari. Immagine di repertorio L'articolo proviene da Anteprima24.it.

