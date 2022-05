Scaletta finale Eurovision 2022 il 14 maggio su Rai1: ospiti e Paesi finalisti (Di venerdì 13 maggio 2022) 25 Paesi finalisti a Eurovision 2022, tanti sono quelli che si esibiranno nella finale del song contest internazionale attesa per sabato 14 maggio su Rai1, in diretta da Torino. La Scaletta della finale di Eurovision 2022 svela ospiti attesi sul palco e i conduttori che si esibiranno in diretta mondiale. Tra gli ospiti della finale di Eurovision 2022, inoltre, sono attesi i Maneskin e Gigliola Cinquetti. Un momento speciale lo regalerà Laura Pausini, con un medley di successi in cinque lingue diverse. Mika presenterà il suo nuovo singolo in diretta mondiale, Yo Yo. Le grandi protagoniste saranno ancora una ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 13 maggio 2022) 25, tanti sono quelli che si esibiranno nelladel song contest internazionale attesa per sabato 14su, in diretta da Torino. Ladelladisvelaattesi sul palco e i conduttori che si esibiranno in diretta mondiale. Tra glidelladi, inoltre, sono attesi i Maneskin e Gigliola Cinquetti. Un momento speciale lo regalerà Laura Pausini, con un medley di successi in cinque lingue diverse. Mika presenterà il suo nuovo singolo in diretta mondiale, Yo Yo. Le grandi protagoniste saranno ancora una ...

