Palermo-Triestina, Crimi: “Dato tutto, non è bastato. Ci credevamo, i tifosi…” (Di venerdì 13 maggio 2022) Le dichiarazioni di Marco Crimi, centrocampista della Triestina, in seguito all'eliminazione dei giuliani dai playoff di Serie C per mano del Palermo Leggi su mediagol (Di venerdì 13 maggio 2022) Le dichiarazioni di Marco, centrocampista della, in seguito all'eliminazione dei giuliani dai playoff di Serie C per mano del

Advertising

WiAnselmo : RT @Mediagol: Palermo-Triestina, Crimi: “Dato tutto, non è bastato. Ci credevamo, i tifosi…” - Mediagol : Palermo-Triestina, Crimi: “Dato tutto, non è bastato. Ci credevamo, i tifosi…” - ILOVEPACALCIO : Palermo-Triestina: De Rose sui social ringrazia il pubblico palermitano (VIDEO) - zazoomblog : SportMediagol 1° turno fase Nazionale playoff: il post partita di Palermo-Triestina - #SportMediagol #turno… - bennygiardina : Multa da 6000 euro per il #Palermo a seguito degli incidenti che hanno portato alla sospensione del match con la Tr… -