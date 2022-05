Advertising

infooggi : 'Ndrangheta: appello conferma assoluzione funzionari Ps | InfoOggi - Radio1Rai : #Ndrangheta Nell'inchiesta di Roma, anche le minacce dei boss al giornalista-opinionista @KlausDavi, da tempo impeg… - PaoloCaminiti1 : RT @Michele_Arnese: 'I giudici della Cassazione hanno confermato oltre 70 condanne, decise dalla Corte di appello di Bologna, nei confronti… - Michele_Arnese : 'I giudici della Cassazione hanno confermato oltre 70 condanne, decise dalla Corte di appello di Bologna, nei confr… - PazzoPerDomani : RT @lukealb: |@GiovanniTizian: «I giudici della Cassazione hanno confermato oltre 70 condanne, decise dalla Corte di appello di Bologna, ne… -

InfoOggi

I giudici d'hanno confermato la sentenza di primo grado per Lento ed hanno assolto Rodonò. Stessa decisione per l'avv. Galati (difeso dagli avvocati Francesco Gambardella e Sergio Rotondo) ......da quelli degli Stati Uniti il segnale di un progetto dei "vertici internazionali della '"...che i plichi contenenti gli atti necessari ai difensori dell'imputato per poter presentare... 'Ndrangheta: appello conferma assoluzione funzionari Ps Questa la sentenza emessa oggi dalla Corte d'appello di Catanzaro nei confronti dell'ex capo della Squadra mobile di Vibo Valentia Maurizio Lento, dell'ex vice Emanuele Rodonò (difesi dagli avv."L'efficacia delle mafie - ha spiegato il Presidente Antimafia - si tratteggia nel modo in cui rendere l'azione penale sterile: la prescrizione" ...