Napoli-Genoa | Spalletti in conferenza stampa | data | orario | diretta tv e streaming

Leggi su sportface

(Di venerdì 13 maggio 2022) Lucianoparlerà inoggi (venerdì 13 maggio) a due giorni da, gara valida per la penultima giornata del campionato di Serie A 2021/2022. Il tecnico dei partenopei inizierà a rispondere alle curiosità dei giornalisti alle ore 12:00. L’obiettivo dei campani a questo punto è chiaro dopo aver conquistato il pass per la prossima Champions League: difendere il terzo posto dagli ultimi attacchi della Juventus. Lapotrà essere seguita attraverso i canali social del. In alternativa, Sportface.it garantirà ai propri lettori unatestuale dell’evento. SEGUI LATESTUALE SportFace.