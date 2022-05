Modica, sei elogi per sei operatori di Polizia Locale (Di venerdì 13 maggio 2022) Modica – Sei elogi scritti sono stati assegnati stamattina dal Comandante, Rosario Cannizzaro, a tre ufficiali, due assistenti e un operatore di Polizia Locale. Si tratta dei Commissari Ignazio Bonomo, Pietro Caschetto e Giovanni Leocata, degli assistenti Marcello Scivoletto, e Giovanni Terranova e dell’agente Orazio Di Giacomo.Gli interessati, in particolare, nonostante fuori servizio e non reperibili, si sono prestati in vari interventi delicati, a supporto di colleghi operativi, nello specifico in occasione di incidenti mortali.“E’ un modo per riconoscere a questi colleghi – spiega il Comandante – la gratitudine, non solo mia e dei miei vice, ma di tutto il Corpo di Polizia Locale. Purtroppo la gravissima carenza di organico non ci consente di disporre di molteplici unità. ... Leggi su quotidianodiragusa (Di venerdì 13 maggio 2022)– Seiscritti sono stati assegnati stamattina dal Comandante, Rosario Cannizzaro, a tre ufficiali, due assistenti e un operatore di. Si tratta dei Commissari Ignazio Bonomo, Pietro Caschetto e Giovanni Leocata, degli assistenti Marcello Scivoletto, e Giovanni Terranova e dell’agente Orazio Di Giacomo.Gli interessati, in particolare, nonostante fuori servizio e non reperibili, si sono prestati in vari interventi delicati, a supporto di colleghi operativi, nello specifico in occasione di incidenti mortali.“E’ un modo per riconoscere a questi colleghi – spiega il Comandante – la gratitudine, non solo mia e dei miei vice, ma di tutto il Corpo di. Purtroppo la gravissima carenza di organico non ci consente di disporre di molteplici unità. ...

