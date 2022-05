LIVE Giro d’Italia 2022 in DIRETTA: in 4 si giocano la tappa, Formolo ci prova (Di venerdì 13 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL Giro d’Italia 2022 16.53 Scatta Mollema. Bouwman fa subito a chiudere. Formolo fa più fatica, ma riesce a rientrare. Perde qualche metro Dumoulin. 16.52 Ora breve tratto in salita verso Potenza Centro, dove è posto il traguardo volante. 16.50 10 km all’arrivo. Occhio al gioco di squadre tra i Jumbo-Visma. 3’21” il ritardo del gruppo principale. 16.50 Sulla carta il favorito del quartetto è Mollema, corridore che in bacheca vanta un Giro di Lombardia e una Clasica di San Sebastian. 16.49 Missione compiuta per la Trek-Segafredo: Juan Pedro Lopez conserverà la maglia rosa. E il trionfo sarà totale se Mollema si aggiudicherà la tappa. 16.48 A Potenza Centro è posto il traguardo volante ... Leggi su oasport (Di venerdì 13 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DEL16.53 Scatta Mollema. Bouwman fa subito a chiudere.fa più fatica, ma riesce a rientrare. Perde qualche metro Dumoulin. 16.52 Ora breve tratto in salita verso Potenza Centro, dove è posto il traguardo volante. 16.50 10 km all’arrivo. Occhio al gioco di squadre tra i Jumbo-Visma. 3’21” il ritardo del gruppo principale. 16.50 Sulla carta il favorito del quartetto è Mollema, corridore che in bacheca vanta undi Lombardia e una Clasica di San Sebastian. 16.49 Missione compiuta per la Trek-Segafredo: Juan Pedro Lopez conserverà la maglia rosa. E il trionfo sarà totale se Mollema si aggiudicherà la. 16.48 A Potenza Centro è posto il traguardo volante ...

