Lexus UX Hybrid - Le novità del Model Year 2023

Leggi su quattroruote

(Di venerdì 13 maggio 2022)rinfresca UX con il, già ordinabile in concessionaria e in consegna da settembre. L'aggiornamento introduceper gli interni, in particolare nell'infotainment, ma anche un nuovo allestimento, denominato Design, e micro affinamenti tecnici a beneficio della guida della variante più sportiveggiante, la F Sport. Il listino della crossover giapponese parte da 41.500, con la possibilità di avere 7.700 euro di bonus in caso di permuta o rottamazione. Cambio di paradigma. Nell'abitacolo, la tecnologia touchscreen sostituisce il controllo tramite trackpad. A seconda del livello di equipaggiamento, la UX è dotata di display da 8 o 12,3 pollici: i nuovi schermi sono stati spostati per essere più vicini al guidatore e, quindi, più semplici da usare nella nuova modalità. Per loro c'è ...