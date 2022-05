Kharkiv, Kiev: “Russi sparano da tank contro civili” (Di venerdì 13 maggio 2022) (Adnkronos) – I militari Russi hanno sparato contro i civili a Kharkiv, nell’est dall’Ucraina, da un carro armato. Lo denuncia il primo vice premier ucraino per gli affari interni Yevhen Yenin citato dal quotidiano Kiev Independent a proposito dell’esito di un’indagine della polizia. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di venerdì 13 maggio 2022) (Adnkronos) – I militarihanno sparato, nell’est dall’Ucraina, da un carro armato. Lo denuncia il primo vice premier ucraino per gli affari interni Yevhen Yenin citato dal quotidianoIndependent a proposito dell’esito di un’indagine della polizia. L'articolo proviene da Italia Sera.

