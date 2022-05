Advertising

Luxgraph : Il direttore di Azovstal: «Con il nostro acciaio Ponte di Genova e Concordia» #corriere #news #2022 #italy #world… - BSelmaLaura : RT @Bart_Press: Il direttore generale di #Azovstal, Enver Tskitishvili, ha detto che nei sotterranei dell'impianto ci sono cinque rifugi an… -

Corriere della Sera

...principale dell'esercito russo è bloccare le uscite dai passaggi sotterranei" di. Queste ... Per il viceesecutivo di Unicef, Omar Abdi , "solo nell'ultimo mese l'Onu ha verificato che ...Ilgenerale delle acciaieriedi Mariupol - luogo simbolo della devastazione dell'invasione russa - ci dice che da tre mesi assiste quasi in diretta all'uccisione di amici e ... Il direttore di Azovstal: «Con il nostro acciaio, Ponte di Genova e Concordia» Enver Tskitishvili: «Ci odiano e hanno tentato di distruggerci: ma ricostruiremo tutto, come nella seconda guerra mondiale, e rifonderemo Mariupol» ...Le mogli dei combattenti ucraini nella fabbrica di acciaio Azovstal di Mariupol Kateryna Prokopenko e Yuliya Fedosiuk hanno incontrato Papa Francesco in Piazza San Pietro in Vaticano.