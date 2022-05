Il bacio di Achille Lauro all’Eurovision non arriva in finale (Di venerdì 13 maggio 2022) “Al primo Sanremo ero guardato come un alieno. Quando c’è stata l’opportunità di gareggiare per San Marino ho pensato: Perché no? L’Eurovision da molto rispetto alla performance dell’artista: mi sento libero di portare sul palco ciò che voglio” spiega Achille Lauro. Con il suo brano Stripper, “un dialogo di puro amore libero dai tabù”, incendia il palco e i social network mentre cavalca un toro meccanico col suo cappello da cowboy nero glitterato, i pantaloni in pelle e il boa di piume. La performance di Achille Lauro e i 10 Paesi finalisti Attraverso il suo brano Stripper, l’artista celebra durante la semifinale dell’Eurovision 2022, la totale libertà in amore. Il bacio gay di Achille Lauro con Boss Doms ha catturato l’attenzione di gran parte ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 13 maggio 2022) “Al primo Sanremo ero guardato come un alieno. Quando c’è stata l’opportunità di gareggiare per San Marino ho pensato: Perché no? L’Eurovision da molto rispetto alla performance dell’artista: mi sento libero di portare sul palco ciò che voglio” spiega. Con il suo brano Stripper, “un dialogo di puro amore libero dai tabù”, incendia il palco e i social network mentre cavalca un toro meccanico col suo cappello da cowboy nero glitterato, i pantaloni in pelle e il boa di piume. La performance die i 10 Paesi finalisti Attraverso il suo brano Stripper, l’artista celebra durante la semidell’Eurovision 2022, la totale libertà in amore. Ilgay dicon Boss Doms ha catturato l’attenzione di gran parte ...

