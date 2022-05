Giulio Golia: La Drammatica Confessione! (Di venerdì 13 maggio 2022) Forse non tutti lo ricorderanno ma, l’inviato de Le Iene Giulio Golia, si beccò il Covid alla fine del 2020. Ebbene, si è scoperto che gli strascichi della malattia persistono ancora oggi, visto che il giornalista non ha ancora del tutto recuperato l’udito dall’orecchio sinistro. Ma ecco cosa ha raccontato il nostro Giulio Golia! Giulio Golia ricorda il mese terribile in cui contrasse il Covid Giulio Golia è indubbiamente uno dei volti della trasmissione Le Iene che più è entrato nel cuore dei telespettatori. Il giornalista da anni, fa parte del team del programma cult di Italia 1 e si può bene dire che rappresenti la storia del programma. Nel corso degli anni, ha raccontato tantissime storie, ha condotto varie inchieste, ha smascherato tanti ... Leggi su gossipnews.tv (Di venerdì 13 maggio 2022) Forse non tutti lo ricorderanno ma, l’inviato de Le Iene, si beccò il Covid alla fine del 2020. Ebbene, si è scoperto che gli strascichi della malattia persistono ancora oggi, visto che il giornalista non ha ancora del tutto recuperato l’udito dall’orecchio sinistro. Ma ecco cosa ha raccontato il nostroricorda il mese terribile in cui contrasse il Covidè indubbiamente uno dei volti della trasmissione Le Iene che più è entrato nel cuore dei telespettatori. Il giornalista da anni, fa parte del team del programma cult di Italia 1 e si può bene dire che rappresenti la storia del programma. Nel corso degli anni, ha raccontato tantissime storie, ha condotto varie inchieste, ha smascherato tanti ...

Advertising

zazoomblog : Giulio Golia il dramma che l’ha stravolto La malattia e le terribili conseguenze - #Giulio #Golia #dramma… - fabriziomico : Per la commemorazione dei programmi dimenticati, oggi rivolgiamo il nostro ricordo ad Upgrade, game show branded co… - julien883 : @redazioneiene @Giulio_Golia Male non fare paura non avere..... - Maxbevis75 : @redazioneiene @Giulio_Golia Questa storia mi inquieta e mi addolora. Tralasciando il fatto della mamma che lo lasc… - MillionNina : @redazioneiene @Giulio_Golia Ma la madre lascia suo figlio andare di notte a 15 anni , ma in che mondo viviamo -