Giro d’Italia 2022, Lopez resta in maglia rosa: “Non era facile, un sogno averla ancora” (Di venerdì 13 maggio 2022) “E’ stata una giornata difficile, non era semplice mantenere la maglia rosa ma ce l’ho fatta grazie alla mia squadra. Ci siamo messi in una situazione ideale quest’oggi. Parlo un po’ italiano, soprattutto con il team, mentre ai tifosi dico grazie. ancora non ci credo, è un sogno poter tenere questa maglia”. Lo ha detto ai microfoni di Rai Sport lo spagnolo Juan Pedro Lopez Perez, corridore della Trek-Segafredo, rimasto maglia rosa del Giro d’Italia dopo la settima tappa. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 13 maggio 2022) “E’ stata una giornata difficile, non era semplice mantenere lama ce l’ho fatta grazie alla mia squadra. Ci siamo messi in una situazione ideale quest’oggi. Parlo un po’ italiano, soprattutto con il team, mentre ai tifosi dico grazie.non ci credo, è unpoter tenere questa”. Lo ha detto ai microfoni di Rai Sport lo spagnolo Juan PedroPerez, corridore della Trek-Segafredo, rimastodeldopo la settima tappa. SportFace.

