Dopo Manuel tocca a Lulù Selassiè raccontare la sua versione dei fatti: domani a Verissimo (Di venerdì 13 maggio 2022) Era prevedibile che sarebbe successo e così sarà: Lulù a Verissimo nella puntata del 14 maggio 2022. Dopo aver dato spazio a Manuel Bortuzzo che ha raccontato la sua versione sulla fine della storia con Lulù Selassiè, domani toccherà proprio alla principessa raccontare quello che ha provato in queste settimane. Il 25 aprile la fine della sua storia con Manuel e Dopo quel comunicato stampa, Lulù ha scritto poco sui social, e ha rilasciato una sola intervista per la rivista Chi, quando ancora sperava che le cose si sarebbero sistemate. A tre settimane da quel momento, possiamo dire, anche Dopo tutte le dichiarazioni che Manuel ha rilasciato, che non c'è ...

