(Di venerdì 13 maggio 2022) L'ordinanza in vigore prevede infatti che i dispositivi di protezione vengano indossati su mezzi di trasporto fino al 15 giugno. Attesa per il bollettino nazionale. Iss: cala l'incidenza (da 559 a 458 ogni 100mila abitanti) e rimane stabile l'Rt (0,96). L'immunologa Viola a Sky TG24: "I vaccini attuali proteggono contro le varianti"

Sky Tg24

... stando al Bollettino ufficiale, si conferma con altri 1.194 positivi accertati nelle24 ore ... tra ieri ed oggi, difatti, si segnalano altre tre vittime per o con il: una a Catanzaro , un'...Questi incrementi si spiegano in parte con l'allentamento dei vincoli post -. 'Il ... Vorremmo aggiungere a questa lista, sulla base dellericerche Morningstar, la necessità di ridurre i ... Covid, ultime news. Dal 16 maggio sui voli aerei dall'Italia resta obbligo di mascherine I dati dell'Asl Toscana sud est aggiornati alle 24 di ieri hanno evidenziato 157 nuovi casi di positività al coronavirus SARS-CoV-2 in più nella provincia di Siena rispetto al giorno precedente. Sono ...Sono 1.255 i nuovi positivi al Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in tutto il territorio regionale su 3.501 tamponi diagnosi. La provincia che ha fatto registrare il maggior numero di casi è quel ...