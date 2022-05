Covid | Rt stabile sotto 1 | i ricoveri diminuiscono ancora

Advertising

StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: Covid, scende l'incidenza settimanale a livello nazionale: 458 casi ogni 100.000 abitanti contro 559 ogni 100.000 abitant… - infoitinterno : Covid, Iss: “Rt stabile a 0,96, scende occupazione intensive e reparti” - infoitinterno : Covid, indice Rt stabile e occupazione intensive e ricoveri in calo - SLN_Magazine : Covid Italia, report Iss: Rt stabile, cala l'incidenza. Leggi l'articolo cliccando qui ?? - palermo24h : Covid stabile in Sicilia, 2.370 nuovi casi e 14 morti a Catania 597 positivi -

...di Giulia e dei professionisti Speriamo che sia l'ultima edizione con le regole anti -, anche ... Tra loro ci sono tanti ex concorrenti di Amici come Giulia, vincitrice nel 2021 e alla sua ......in Italia secondo i dati del Ministero della Salute ieri erano stati 38507 le vittime sono invece 91 con un calo di 24 con una quantità di teste sostanzialmenteil tasso di positivitàe ...AGI - Il presidente Usa, Joe Biden, ha promesso un impegno a lungo termine nel Sud-Est asiatico di fronte al crescente peso della Cina, nel suo incontro con i leader regionali per il primo vertice Usa ...Iss: La percentuale dei casi rilevati attraverso l'attività di tracciamento dei contatti è stabile rispetto alla scorsa settimana. Scende l’incidenza settimanale a livello nazionale: 458 casi ogni 100 ...