'Colpita nave russa nel Mar Nero'. Ma il Cremlino non conferma (Di venerdì 13 maggio 2022) Preoccupano i vertici militari di Kiev le manovre navali russe al largo di Odessa a ridosso dell'isola dei Serpenti dove sarebbe stata Colpita la Vsevolod Bobrov Leggi su tg.la7 (Di venerdì 13 maggio 2022) Preoccupano i vertici militari di Kiev le manovre navali russe al largo di Odessa a ridosso dell'isola dei Serpenti dove sarebbe statala Vsevolod Bobrov

Advertising

repubblica : Guerra in Ucraina, le ultime notizie: russi in ritirata da Kharkhiv e in difficolta' nel Lugansk. Colpita un'altra… - TgLa7 : Prosegue la controffensiva ucraina #Kharkiv, che avrebbe portato ad altra battuta di arresto per i russi, dopo il r… - Corriere : Kiev: colpita un’altra nave russa. Londra: «Putin si sta umiliando davanti al mondo intero» - TerlizziGerard3 : RT @tg2rai: L'#Ucraina annuncia: 'Colpita nel Mar Nero altra nave russa'. I soldati di #Mosca lasciano #Karkiv. I ministri degli esteri del… - Rojname_com : Guerra in diretta, le news di oggi 13 maggio. Colpita altra nave russa. Militare a processo per crimini di guerra |… -