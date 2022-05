(Di venerdì 13 maggio 2022) Novità in arrivo per il200per aiutare le famiglie a far fronte al caro bollette, con un provvedimento inserito nel decreto Aiuti. Secondo l'ultima bozza di provvedimento, i beneficiari del contributo una tantum dovrebbero essere 32,5 milioni, dopo che il governo ha scelto di estendere il beneficio anche a percettori di reddito di cittadinanza, co.co.co, disoccupati con Naspi e Discoll. L'articolo .

Lina6160655226 : @matteosalvinimi bonus 200 euro per tutti tranne autonomi. 6 miliardi buttatti nel cesso farabutti. Mai più il mio voto a @LegaSalvini - orizzontescuola : Bonus 200 euro, a chi spetta e quando sarà erogato: le info utili - moneypuntoit : ?? Bonus 200 euro: quando spetta ai disoccupati? ?? - mei_vale : RT @alessia80550022: Quindi ,se ho capito bene, mio papà malato di un tumore del sangue, invalido totalmente, disoccupato prima di ammalars… - Giovanna6910 : @alessia80550022 Decreto Aiuti, si allarga il bonus di 200 euro -

..., agevolazioni in Italia e negli altri Stati membri. Da marzo 2020 la Commissione ha adottato 950 misure nazionali per un importo totale stimato a quasi 3.miliardi di euro. Aiuti di Stato ...MILANO - Si amplia ancora la platea deleuro. Stando all'ultima bozza circolata del cosiddetto decreto Aiuti i beneficiari del contributo una tantum dovrebbero essere 32,5 milioni, dopo che il governo ha scelto di estendere il ...Il bonus può valere massimo 200 euro e non concorre alla formazione del reddito. Per quanto riguarda le bollette, invece, cresce la platea dei beneficiari dei bonus sociali per l'energia elettrica e ...L’obiettivo di quasi tutte le agevolazioni messe in campo dal Governo negli ultimi anni è la riqualificazione degli edifici ...