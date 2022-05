Barbie svela la prima bambola in assoluto con apparecchi acustici (Di venerdì 13 maggio 2022) Un nuovo set di bambole Barbie, la famosa linea di fashion doll, è previsto per giugno 2022 e rientra nei progetti del brand che mirano a un’inclusività maggiore delle diversità. È infatti stata creata la prima bambola in assoluto provvista di apparecchi acustici, oltre che a un Ken con la vitiligine, la malattia della pelle che la rende bianca o traslucida in alcune zone. “Aiuterà i bambini a vedere se stessi riflessi“, ha affermato Lisa McKnight, responsabile mondiale del marchio. Vi raccomandiamo... Sofia Jirau, prima modella con sindrome di Down in intimo per Victoria's Secret La 25enne portoricana ha annunciato sui social la sua partecipazione alla campagna della nuova collezione del ... Leggi su news.robadadonne (Di venerdì 13 maggio 2022) Un nuovo set di bambole, la famosa linea di fashion doll, è previsto per giugno 2022 e rientra nei progetti del brand che mirano a un’inclusività maggiore delle diversità. È infatti stata creata lainprovvista di, oltre che a un Ken con la vitiligine, la malattia della pelle che la rende bianca o traslucida in alcune zone. “Aiuterà i bambini a vedere se stessi riflessi“, ha affermato Lisa McKnight, responsabile mondiale del marchio. Vi raccomandiamo... Sofia Jirau,modella con sindrome di Down in intimo per Victoria's Secret La 25enne portoricana ha annunciato sui social la sua partecipazione alla campagna della nuova collezione del ...

