Attilio Fontana prosciolto per il caso della fornitura di camici alla Regione Lombardia

Leggi su nextquotidiano

(Di venerdì 13 maggio 2022) Con la sentenza di “non luogo a procedere” si ferma all’udienza preliminare la vicenda giudiziaria che ha coinvolto il presidenteper le forniture da mezzo milione di euro di– poi trasformate in una donazione – da partecentrale acquisti, Aria spa, all’azienda del cognato Andrea Dini. Per la gup di Milano Chiara Valori “il fatto non sussiste”, e quindi non ci sarebbe stata nessuna frode. Oltre ae Dini evitano il processoSuperti vicesegretario generale, Filippo Bongiovanni e Carmen Schweigl, rispettivamente ex dg e dirigente di Aria. Laal ...