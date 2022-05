Video l’Eredità 12 maggio 2022: Paola di Napoli (Di giovedì 12 maggio 2022) l’Eredità di giovedì 12 maggio 2022. Ecco il Video della Ghigliottina della puntata de l’Eredità di stasera, condotta come di consueto da Flavio Insinna e in onda nel preserale di Rai1. A vincere la puntata di oggi, diventando campionessa del programma, è Paola di Napoli. Paola ha una laurea in Scienze Biologiche e per 20 anni ha fatto l’informatrice farmaceutica, poi ha deciso di dedicarsi alla famiglia. Al suo primo tentativo non è riuscita ad indovinare la parola misteriosa de La Ghigliottina e a guadagnare il montepremi della serata, che oggi, dopo qualche dimezzamento, valeva 37.500 euro. Peccato, riproverà domani! Trovate il Video della Ghigliottina di stasera cliccando il link sotto e andando al minuto 58:00 circa. A seguire la ... Leggi su ascoltitv (Di giovedì 12 maggio 2022)di giovedì 12. Ecco ildella Ghigliottina della puntata dedi stasera, condotta come di consueto da Flavio Insinna e in onda nel preserale di Rai1. A vincere la puntata di oggi, diventando campionessa del programma, èdiha una laurea in Scienze Biologiche e per 20 anni ha fatto l’informatrice farmaceutica, poi ha deciso di dedicarsi alla famiglia. Al suo primo tentativo non è riuscita ad indovinare la parola misteriosa de La Ghigliottina e a guadagnare il montepremi della serata, che oggi, dopo qualche dimezzamento, valeva 37.500 euro. Peccato, riproverà domani! Trovate ildella Ghigliottina di stasera cliccando il link sotto e andando al minuto 58:00 circa. A seguire la ...

