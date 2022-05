Vangelo di oggi, giovedì 12 Maggio 2022: Gv 13,16-20 | Commento di Papa Francesco (Di giovedì 12 maggio 2022) Ascoltiamo insieme il Vangelo di giovedì 12 Maggio 2022, di cui vi proponiamo uno spunto di riflessione: “Un servo non è più grande del suo padrone, né un inviato è più grande di chi lo ha mandato”. “La consapevolezza che Lui è più grande di tutti noi, e noi siamo servi, e non possiamo oltrepassare L'articolo Vangelo di oggi, giovedì 12 Maggio 2022: Gv 13,16-20 Commento di Papa Francesco proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di giovedì 12 maggio 2022) Ascoltiamo insieme ildi12, di cui vi proponiamo uno spunto di riflessione: “Un servo non è più grande del suo padrone, né un inviato è più grande di chi lo ha mandato”. “La consapevolezza che Lui è più grande di tutti noi, e noi siamo servi, e non possiamo oltrepassare L'articolodi12: Gv 13,16-20diproviene da La Luce di Maria.

