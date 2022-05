Tutti in gita tranne i ragazzi indisciplinati. La preside: “Segnale chiaro, agli studenti manca educazione di base” (Di giovedì 12 maggio 2022) Pugno di ferro contro i ragazzi indisciplinati in una scuola media di Lecce. Fa discutere la decisione di un dirigente scolastico di escludere dalla gita sei alunni frequentanti la seconda classe della scuola media perché ritenuti "troppo indisciplinati" L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 12 maggio 2022) Pugno di ferro contro iin una scuola media di Lecce. Fa discutere la decisione di un dirigente scolastico di escludere dallasei alunni frequentanti la seconda classe della scuola media perché ritenuti "troppo" L'articolo .

Advertising

GiuseppinaPozz5 : @repubblica Gli insegnanti devono poter garantire l'incolumità di tutti i partecipanti alla gita stessa senza dover… - OfficialGattara : @dordule La gita fatta in giorni e orari di lezione è parte integrante del programma didattico, ergo sono OBBLIGATI… - FloRYan01230608 : RT @GiorgioGa78: Mia figlia torna dalla gita di 3 giorni. Tamponi di controllo per tutti. Lei non vaccinata, negativa. Ragazzo con 3 dosi,… - a42nno : RT @repubblica: Gita scolastica vietata agli studenti indisciplinati: i genitori protestano. La dirigente: 'Non siamo obbligati a portare t… - abboapk : Gita scolastica vietata agli studenti indisciplinati: i genitori protestano. La dirigente: 'Non siamo obbligati a p… -