Torino | assalto Confindustria | 11 misure cautelari | tre in carcere

(Di giovedì 12 maggio 2022) La Digos dista dando esecuzione a undici, nei confronti di militanti del centro sociale Askatasuna e di altri collettivi, per l'all'Unione Industriali del capoluogo ...

La Digos dista dando esecuzione a undici misure cautelari, nei confronti di militanti del centro sociale Askatasuna e di altri collettivi, per l'all'Unione Industriali del capoluogo piemontese ...all'Unione degli Industriali durante le manifestazioni contro l'alternanza - scuola lavoro: 11 misure cautelari per alcuni esponenti antagonisti coinvolti negli scontri del 18 ...Una ventina di manifestanti aggredì anche con bastoni, un contingente delle forze dell’ordine dislocato a protezione dell’ingresso della sede dell’Unione Industriale (Adnkronos) - Undici misure cautel ...I provvedimenti nei confronti di militanti del centro sociale Askatasuna e di altri collettivi per l'irruzione nella sede dell'Unione industriali ...