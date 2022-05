Teatro alla Scala, sindacati contro i vertici: sciopero generale il 26 maggio nei laboratori dell’ex Ansaldo (Di giovedì 12 maggio 2022) I lavoratori della Scala che operano nei laboratori ex Ansaldo – in cui si realizzano e si custodiscono scenografie e costumi – saranno in sciopero il 26 maggio. Lo hanno deciso le sigle di Cgil, Cisl, Uil e Cisal. I sindacati di categoria protestano in particolare per i carichi di lavoro, ma anche per la mancanza di informazioni sull’andamento della costruzione della nuova palazzina di via Verdi (sul retro del Piermarini, in cui dovrebbe nascere la nuova sala prove dell’orchestra, ma nella quale rischiano di mancare spazi) e della Cittadella della Scala che sorgerà in via Rubattino e sarà la nuova “Magnifica Fabbrica“, con laboratori e depositi. La giornata di agitazione non avrà conseguenze sul calendario degli spettacoli. La giornata di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 12 maggio 2022) I lavoratori dellache operano neiex– in cui si realizzano e si custodiscono scenografie e costumi – saranno inil 26. Lo hanno deciso le sigle di Cgil, Cisl, Uil e Cisal. Idi categoria protestano in particolare per i carichi di lavoro, ma anche per la mancanza di informazioni sull’andamento della costruzione della nuova palazzina di via Verdi (sul retro del Piermarini, in cui dovrebbe nascere la nuova sala prove dell’orchestra, ma nella quale rischiano di mancare spazi) e della Cittadella dellache sorgerà in via Rubattino e sarà la nuova “Magnifica Fabbrica“, cone depositi. La giornata di agitazione non avrà conseguenze sul calendario degli spettacoli. La giornata di ...

