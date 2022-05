Soleil Sorge fa impazzire il web col nuovo progetto | la reazione di mamma Wendy VIDEO

(Di giovedì 12 maggio 2022)annuncia ilmandando in tilt i fan: arrivano i ringraziamenti da parte di, l’ex gieffina del Grande Fratello Vip 6 nelle ultime ore ha stupito i suoi fan annunciando l’uscita del suo. “State of” sta ufficialmente prendendo forma ed è unspeciale. La nota influencer ha creato il profilo ufficiale della sua nuova iniziativa dove in breve tempo è stato seguito da milioni di utenti. Curiosi di scoprire i dettagli, i fan, ancora una volta hanno supportato l’ex gieffina verso nuovi traguardi.quotidianamente sull’account ufficiale delsta rilasciando qualche ...

Advertising

carmen_cupini : RT @carmen_cupini: Soleil Sorge lancia un nuovo progetto: ecco i primi dettagli (FOTO) - ssolskeen : RT @361_magazine: - carmen_cupini : RT @361_magazine: - carmen_cupini : Soleil Sorge lancia un nuovo progetto: ecco i primi dettagli (FOTO) - Lorenzo83497205 : RT @361_magazine: -

, mamma Wendy all'attacco di Alex Belli/ "Smettila di dire bugie su di lei"E la showgirl venezuelana e l'attore, il quale non è più amico di, hanno subito dichiarato che solitamente i loro rapporti durano dai quindici ai trenta minuti più o meno: "Quindici ...Soleil Sorge raccoglie ancora una volta tutte le attenzioni dei suoi fan grazie ad un post su Instagram: ma Stasi è riuscita anche a catalizzare i pensieri di alcuni suoi ex coinquilini e ...Dopo il Gf Vip, si è parlato di una presunta frequentazione tra Jessica e Simone, lui risponde: 'Nulla succede per caso' ...