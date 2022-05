Sconcerti commenta la finale di Coppa Italia | “È stata una bella partita | più continua la Juve | l’Inter si è un po’ persa dopo il gol iniziale”

Leggi su seriea24

(Di giovedì 12 maggio 2022) Mariohato ladidisputatasi ieri sera tra Inter entus. Il trofeo è stato conquistato dalla compagine di Inzaghi, che ha battuto per la seconda volta Allegri in una(Super) nella stessa stagione. Di seguito l’editoriale scritto dal giornalista sul Corriere della Sera. “Lanella gara normale ha fatto di più, specie nel primo tempo.ha pareggiato e vinto con due rigori leggeri. Il dominatore è stato Perisic, la qualità migliore in campo, forse il miglior giocatore del campionato per dribbling, intelligenza e utilità conseguente. Laha perso male ma in fondo nettamente. Molti mezzi giocatori nel momento della lotta, l’idea di una ...