Salernitana | Balli | “Arrivasse una salvezza | ci sarebbe un entusiasmo incredibile per allestire una rosa davvero di livello”

Leggi su seriea24

(Di giovedì 12 maggio 2022) Daniele, ex giocatore della, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Bussola. Di seguito le sue parole su Sepe e sul mondo granata. “Retrocedere e sentirmi dire che dovevo andare via fu una grande delusione. A mio avviso era importante per laavere un portiere che conoscesse la piazza e che sapesse giocare un minimo coi piedi, però preferirono puntare sui giovani e dovetti cambiare aria. Ciò non toglie che il rapporto con la tifoseria è sempre stato straordinario e ne sono tuttora orgoglioso. Credo nessuno abbia dubbi sulla squadra per la quale tiferò sabato pomeriggio. All’epoca il presidente Aliberti, pensando anche ad un centro sportivo, capì che bisognava porre basi importanti per restare a lungo in A. Ci fossimo salvati, avremmo potuto aprire un ciclo. Sotto questo aspetto vede delle ...