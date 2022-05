Risparmiare sull’affitto? Ecco le regioni meno care d’Italia

Leggi su chenews

(Di giovedì 12 maggio 2022) Vuoidi casa? Vediamo qual è la situazione nella nostra penisola e dove conviene prendere una abitazione.una lista dellein Italia. Vuoi affittare casa e al contempo il tuo obiettivo è quello diil più possibile? In genere l’affitto di una casa è una delle spese più grandi che una persona può sostenere, paragonabile al pagamento di un mutuo. Purtroppo negli ultimi anni i costi sono aumentati notevolmente e trovare un appartamento economico e soddisfacente al contempo è diventato una vera oasi nel deserto. fonte foto: AdobeStockUno studio recente effettuato e reso pubblico da Idealista.it ha messo in evidenza come, solamente nel mese di aprile 2022, ci sia stato un aumento notevole per ...