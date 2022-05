Prey e Jotun gratis per una settimana su Epic Games store

Leggi su pantareinews

(Di giovedì 12 maggio 2022): Valhalla Edition sono i due giochiche potrai scaricare dalle ore 17 di oggi 12 maggio dall’per PC Windows passa dal costo di 40€ a zero per i prossimi sette giorni. Ancora due giochiuno per PC Windows e l’altro anche per Mac da. Continua con grande successo l’iniziativa che vederegalare ogniun nuovo gioco per PC o anche due, di vario genere e per tutti i gusti. Giochi per PCdalla A alla Zper unaè il primo dei due giochi che potrai scaricare dalle ore 17 di oggi 12 maggio e fino al 19 ...