Pezzo di ferro colpisce un pullman, ferita lievemente una studentessa (Di giovedì 12 maggio 2022) di Monica De Santis Una studentessa è rimasta ferita lievemente dalle schegge di vetro e prontemente medica dai sanitari del 118. E’ questo il bilancio dell’incidente che si è verificato ieri mattina in autostrada all’altezza di Campagna e che ha visto come protagonisti, gli studenti di una scuola di?Sapri, diretti, per una gita scolastica verso Napoli. Gli studenti, accompagnati dai loro insegnanti erano a bordo di un pullman delle Autolinee Curcio, quando sull’autostrada A2 del Mediterraneo, all’altezza della corsia nord dello svincolo di Campagna, nel Salernitano, il parabrezza del veicolo è stato improvvisamente colpito da un Pezzo di ferro presente sulla sede stradale accidentalmente spostato da un altro automezzo che precedeva lo stesso pullman. Il ... Leggi su cronachesalerno (Di giovedì 12 maggio 2022) di Monica De Santis Unaè rimastadalle schegge di vetro e prontemente medica dai sanitari del 118. E’ questo il bilancio dell’incidente che si è verificato ieri mattina in autostrada all’altezza di Campagna e che ha visto come protagonisti, gli studenti di una scuola di?Sapri, diretti, per una gita scolastica verso Napoli. Gli studenti, accompagnati dai loro insegnanti erano a bordo di undelle Autolinee Curcio, quando sull’autostrada A2 del Mediterraneo, all’altezza della corsia nord dello svincolo di Campagna, nel Salernitano, il parabrezza del veicolo è stato improvvisamente colpito da undipresente sulla sede stradale accidentalmente spostato da un altro automezzo che precedeva lo stesso. Il ...

Advertising

VesuvioLive : Paura sull’A2, pezzo di ferro colpisce bus di studenti campani in gita: ragazza ferita - corrmezzogiorno : #Napoli Studenti di Sapri in gita, pezzo di ferro sul vetro del bus: ragazza ferita - ONDANEWSweb : Paura in A2 a Campagna. Un pezzo di ferro colpisce pullman in transito, ferita una ragazza - - alessiawithtwos : però senza rendermene conto ho sbattuto duecento volte la testa contro un pezzo di ferro del letto e stamattina pen… - calciepugnii : per fare il trofeo hanno staccato un pezzo di ferro da un ponte -