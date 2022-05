Narcotraffico e riciclaggio con opere d’arte | 31 arresti in tutta Italia

(Di giovedì 12 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiMilano – La Polizia di Stato sta eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 31 persone accusate a vario titolo di associazione per delinquere finalizzata al traffico internazionale di droga e con forti legami con trafficanti sudamericani, latitanti ed esponenti di spicco della criminalità organizzata. L’operazione, coordinata dalla Dda di Milano sta interessando varie regioni e Stati tra cui Olanda, Spagna e Lituania. Inoltre è in corso il sequestro di una galleriamoderna ad Amsterdam nella quale, con false fatturazioni, venivano riciclati i proventi delanche nell’acquisto di quadri e altre. Le indagini, coordinate dal pm della dda milanese Silvia Bonardi, hanno portato anche 50 perquisizioni. L’attività, svolta grazie a una significativa e articolata ...

