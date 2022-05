Napoli, Il Mattino: “Haland stappa il mercato occhio a Osimhen” (Di giovedì 12 maggio 2022) Napoli, IL Mattino- Come scrive il quotidiano Il Mattino ad oggi Victor Osimhen può volare via da Napoli verso la Premier come Haland. Ad oggi la squadra azzurra sta aspettando davvero l’offerta giusta per liberarsi in maniera importante di Victor dopo le sue annate poco rilevanti sotto il Vesuvio che hanno un pò fatto davvero rimpiangere il grande acquisto che sembrava qualche estate fa. Victor. In azzurro non ha mai fatto vedere le sue grandi qualità che ha espresso in altre sedi, colpa anche di una Serie A che non valorizza le sue idee e le sue caratteristiche. “Haaland ha aperto il valzer delle punte e ora Osimhen può partire davvero”, titola Il Mattino. Sono le squadre inglesi ad aver messo gli occhi sull’attaccante del Napoli e ... Leggi su seriea24 (Di giovedì 12 maggio 2022), IL- Come scrive il quotidiano Ilad oggi Victorpuò volare via daverso la Premier come. Ad oggi la squadra azzurra sta aspettando davvero l’offerta giusta per liberarsi in maniera importante di Victor dopo le sue annate poco rilevanti sotto il Vesuvio che hanno un pò fatto davvero rimpiangere il grande acquisto che sembrava qualche estate fa. Victor. In azzurro non ha mai fatto vedere le sue grandi qualità che ha espresso in altre sedi, colpa anche di una Serie A che non valorizza le sue idee e le sue caratteristiche. “Haaland ha aperto il valzer delle punte e orapuò partire davvero”, titola Il. Sono le squadre inglesi ad aver messo gli occhi sull’attaccante dele ...

