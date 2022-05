Musumeci incassa la scuse di Micciché ma lo gela con una frecciata | “Ha detto cose stupefacenti…”

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 12 maggio 2022) Nellonon le manda a dire, come da carattere. “Per Miccichè sono stato cinque anni a ‘rompere la min…? Non sono un esperto della materia, ma mi dispiace che il Presidente del più antico Parlamento d’Europa debba pronunciare questi termini. Ma sono convinto che sia stata una battuta stupefacente… nel senso che ha creato stupore. Non sono malizioso, io uso la lingua italiana”. Una battuta che richiama le vicissitudini giudiziarie e personali relative al consumo di droga, quella formulata dal governatore siciliano, intervenuto a ‘Un giorno da pecora‘ dopo l’intervista rilasciata dal Presidente Ars Miccichè sualla Stampa con pesanti accuse e veti rivoltigli contro.ledie lo “perdona”, però… “Il centrodestra che è maggioranza morale in ...