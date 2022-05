MotoGP, Marc Marquez: “Difficile lottare per la vittoria a Le Mans. Con la pioggia ho più chance ma posso cadere” (Di giovedì 12 maggio 2022) Il lungo fine settimana del Gran Premio di Francia 2022 si è aperto oggi a Le Mans per la MotoGP con la consueta conferenza stampa piloti del giovedì, in cui era impegnato tra gli altri anche Marc Marquez. Lo spagnolo della Honda è reduce dal quarto posto di Jerez de la Frontera, miglior risultato stagionale, mentre è ancora rimandato l’appuntamento con il primo podio dell’anno. “A Jerez abbiamo fatto un piccolo progresso in termini prestazionali. Siamo riusciti a essere un po’ più vicini ai piloti di testa, ma non abbastanza. Lunedì ho disputato mezza giornata di test in modo molto positivo. Abbiamo trovato varie cose che non funzionavano male, però è anche vero che da alcune cose ci aspettavamo di più e non hanno funzionato al meglio“, svela l’otto volte campione del mondo. “Vedremo se queste novità ci aiuteranno qui ... Leggi su oasport (Di giovedì 12 maggio 2022) Il lungo fine settimana del Gran Premio di Francia 2022 si è aperto oggi a Leper lacon la consueta conferenza stampa piloti del giovedì, in cui era impegnato tra gli altri anche. Lo spagnolo della Honda è reduce dal quarto posto di Jerez de la Frontera, miglior risultato stagionale, mentre è ancora rimandato l’appuntamento con il primo podio dell’anno. “A Jerez abbiamo fatto un piccolo progresso in termini prestazionali. Siamo riusciti a essere un po’ più vicini ai piloti di testa, ma non abbastanza. Lunedì ho disputato mezza giornata di test in modo molto positivo. Abbiamo trovato varie cose che non funzionavano male, però è anche vero che da alcune cose ci aspettavamo di più e non hanno funzionato al meglio“, svela l’otto volte campione del mondo. “Vedremo se queste novità ci aiuteranno qui ...

